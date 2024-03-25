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У Дії розпочалося голосування за склад національного журі Євробачення-2024

25 березня, 2024 понедiлок
13:05
Культура На фото: Голосування у Дії за Нацжурі Євробачення-2024

Українці можуть обрати пʼятьох членів національного журі, які оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі Євробачення-2024

Про це повідомляє "Суспільне".

У Дії запустили голосування за склад національного журі України на Євробаченні-2024. Пʼятеро кандидатів, які отримають найбільшу кількість голосів українців, оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" в Мальме. 

Кожен може проголосувати лише за одного з десяти кандидатів. Серед них є музичні журналісти, представниця України на Євробаченні-2010 Олена Тополя, яка тоді брала участь у конкурсі як Alyosha, учасниця Нацвідбору-2023 FIЇNKA, постановники номерів для конкурсу Олена Коляденко та Костянтин Томільченко. 

Також є відомі імена музичного ринку - продюсери Ірина Горова та Євген Тріплов, програмна директорка "Радіо П'ятниця" Анна Свиридова.

Загальний список кандидатів виглядає наступним чином:

FIЇNKA — співачка, акторка й авторка пісень, яка активно популяризує гуцульську культуру. Фіналістка національного відбору Євробачення-2023.

Олексій Бондаренко — музичний оглядач, засновник і головний редактор медіа про нову українську культуру "Лірум". 

Олександр Варениця — піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Тричі визнавався найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards. Працював з Kalush, alyona alyona, ONUKA, O.Torvald (під час Євробачення-2017) та іншими артистами.

Ірина Горова — продюсерка з понад 10-річним досвідом роботи в креативній індустрії. Засновниця та CEO музичного лейбла POMITNI, який до ребрендингу мав назву MOZGI Entertainment.
 
Олена Коляденко — керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY. Хореографка, неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських артистів на Євробаченні та великих телевізійних шоу.

Макс Нагорняк — засновник та автор музичного медіа Bezodnya Music, член журі багатьох українських музичних премій.

Анна Свиридова — продюсерка та програмна директорка радіостанцій з 25-річним досвідом роботи. Професійна музикантка, радіо- й телеведуча. 

Костянтин Томільченко — креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска". Хореограф та суддя талант-шоу "Танцюють всі!". Неодноразово був режисером-постановником виступів українських артистів на Євробаченні.

Олена Тополя (Alyosha) — співачка, композиторка й авторка пісень. Представниця України на Євробаченні-2010 в Осло. 

Євген Тріплов — автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів, зокрема Тіни Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анни Трінчер та інших. 

Опитування триватиме з 25 березня до 10:00 1 квітня. Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. За його результатами буде сформовано рейтинг — пʼятірці кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, буде запропоновано підписати зобовʼязання члена національного журі України на Євробаченні-2024. Головою журі автоматично стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування. 

Якщо хтось із п’ятірки через вагомі причини або на обґрунтовані вимоги Європейської мовної спілки не зможе підписати зобовʼязання, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат. 

За правилами пісенного конкурсу склад національного журі України буде оголошено 11 травня, у день гранд-фіналу Євробачення-2024 в Мальме. 

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
Дія
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