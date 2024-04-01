Українці в Дії обрали склад нацжурі Євробачення-2024

Про це повідомили у телеграм-каналі сервісу "Дія".

1 квітня завершилось опитування в Дії, яке тривало тиждень, щодо складу національного журі України на Євробаченні-2024. Участь у ньому взяли понад 235 тис. українців, кожен з яких міг віддати свій голос лише за одного з десяти кандидатів. Пʼятеро претендентів на місце у складі нацжурі, які отримали найбільшу кількість голосів, оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" в Мальме.

Як уточнили у Дії, результати опитування не публічні, адже це зазначено в правилах пісенного конкурсу та є вимогою замовника сервісу "Суспільного". Склад національного журі оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу Євробачення-2024. Також підсумки опитування стануть доступними в застосунку Дія.

Серед кандидатів у члени нацжурі були музичні журналісти, представники України на Євробаченні, учасники попередніх національних відборів, музичні продюсери та постановники шоу.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Поліція Мальме повідомила, що в місті-господарі Євробачення-2024, в якому проживає найбільша кількість палестинських переселенців у Швеції, посилять заходи безпеки на час проведення пісенного конкурсу. Разом із тим Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла ізраїльтян, які планують відвідати Євробачення-2024, не розкривати свою ідентичність у "пропалестинському місті Мальме". Їм радять не демонструвати ізраїльську символіку та не розмовляти івритом голосно.