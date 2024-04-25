За справедливі роялті та захист від ШІ: гільдія сценаристів Канади готується до страйку 

Про це пише Hollywood reporter.

96,5% членів гільдії сценаристів Канади проголосували за дозвіл на страйк через те, що переговори з канадськими продюсерами кіно і телебачення щодо нової трудової угоди зайшли в глухий кут. Тепер гільдія письменників Канади не виключає імовірності страйку, якщо не вдасться досягти нової угоди з канадською асоціацією медіапродюсерів.

"Це голосування про дозвіл на страйк, перше за 33-річну історію гільдії, є ключовим моментом для канадських сценаристів", — заявила виконавча директорка гільдії сценаристів Канади Вікторія Шен.

Голосування за дозвіл страйку в Канаді відбулося після 6 місяців переговорів зі студіями. Результати голосування не означають однозначне припинення роботи сценаристів, але пропонують канадській профспілці можливість страйкувати, якщо поточні переговори з місцевими кіно- та телепродюсерами щодо нової угоди не досягнуть успіху.

Ключовими питаннями, які викликають суперечки, стали забезпечення справедливої винагороди для сценаристів, захист від технологій штучного інтелекту, що швидко розвиваються, у кіно- та телепроєктах, а також встановлення мінімальної кількості сценаристів, залучених до роботи у вітчизняних серіалах.

"Хоча жорсткий мандат на страйк не обов’язково означає, що ми будемо страйкувати, він сигналізує виробникам, що ми готові захистити себе, якщо це необхідно. Ми залишаємося відданими досягненню справедливої угоди для наших членів", – додала Шен.

Вимоги, висунуті гільдією сценаристів Канади, також фігурували в переговорах минулого року між гільдією сценаристів США та студіями, що призвело до тривалого страйку голлівудських сценаристів.