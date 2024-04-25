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За справедливі роялті та захист від ШІ: гільдія сценаристів Канади готується до страйку 

25 квітня, 2024 четвер
19:00
Кіно На фото: логотип гільдії сценаристів Канади

Гільдія сценаристів Канади більшістю голосів проголосувала за дозвіл на страйк через використання штучний інтелект та відсутність справедливої оплати праці

Про це пише Hollywood reporter.

96,5% членів гільдії сценаристів Канади проголосували за дозвіл на страйк через те, що переговори з канадськими продюсерами кіно і телебачення щодо нової трудової угоди зайшли в глухий кут. Тепер гільдія письменників Канади не виключає імовірності страйку, якщо не вдасться досягти нової угоди з канадською асоціацією медіапродюсерів.

"Це голосування про дозвіл на страйк, перше за 33-річну історію гільдії, є ключовим моментом для канадських сценаристів", — заявила виконавча директорка гільдії сценаристів Канади Вікторія Шен.

Голосування за дозвіл страйку в Канаді відбулося після 6 місяців переговорів зі студіями. Результати голосування не означають однозначне припинення роботи сценаристів, але пропонують канадській профспілці можливість страйкувати, якщо поточні переговори з місцевими кіно- та телепродюсерами щодо нової угоди не досягнуть успіху.

Ключовими питаннями, які викликають суперечки, стали забезпечення справедливої винагороди для сценаристів, захист від технологій штучного інтелекту, що швидко розвиваються, у кіно- та телепроєктах, а також встановлення мінімальної кількості сценаристів, залучених до роботи у вітчизняних серіалах.

"Хоча жорсткий мандат на страйк не обов’язково означає, що ми будемо страйкувати, він сигналізує виробникам, що ми готові захистити себе, якщо це необхідно. Ми залишаємося відданими досягненню справедливої угоди для наших членів", – додала Шен.

Вимоги, висунуті гільдією сценаристів Канади, також фігурували в переговорах минулого року між гільдією сценаристів США та студіями, що призвело до тривалого страйку голлівудських сценаристів. 

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 травня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

Наприкінці вересня гільдія сценаристів США та студії досягли попередньої домовленості. Голлівудські сценаристи та продюсери уклали угоду щодо мінімальної кількості працівників на проєктах та використання ШІ.

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Теги:
Світ
Культура
Канада
штучний інтелект
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