Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ

Про це повідомило видання Reuters.

Стало відомо, що у Голлівуді розпочався страйк Гільдії кіноакторів США після невдалих переговорів з керівниками студій щодо перегляду заробітних плат і використання технологій штучного інтелекту. Востаннє подібні акції американських акторів відбулися в 1980 році.

Зазначається, що кіноактори приєднаються до страйку голлівудських сценаристів, оголошеного на початку травня. Це буде перший подвійний страйк у Голлівуді за 63 роки. Попередній пройшов у 1960 році, коли акторську гільдію очолював Рональд Рейган - згодом президент США.

У профспілках вимагають вищої оплати праці та прибутку від буму стрімінгових платформ, які зараз не розкривають дані про свою аудиторію та не оплачують повторні покази успішних шоу й фільмів, а також гарантій стабільної зайнятості, зокрема через загрозу творчим професіям через поширення використання технологій штучного інтелекту.