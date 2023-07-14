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Головна Культура Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ

Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ

14 липня, 2023 п'ятниця
11:24
Культура На фото: Американська гільдія сценаристів

Оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі"

Про це повідомило видання Reuters. 

Стало відомо, що у Голлівуді розпочався страйк Гільдії кіноакторів США після невдалих переговорів з керівниками студій щодо перегляду заробітних плат і використання технологій штучного інтелекту. Востаннє подібні акції американських акторів відбулися в 1980 році.

Зазначається, що кіноактори приєднаються до страйку голлівудських сценаристів, оголошеного на початку травня. Це буде перший подвійний страйк у Голлівуді за 63 роки. Попередній пройшов у 1960 році, коли акторську гільдію очолював Рональд Рейган - згодом президент США.

У профспілках вимагають вищої оплати праці та прибутку від буму стрімінгових платформ, які зараз не розкривають дані про свою аудиторію та не оплачують повторні покази успішних шоу й фільмів, а також гарантій стабільної зайнятості, зокрема через загрозу творчим професіям через поширення використання технологій штучного інтелекту.

  • 2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.
Суспільство
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