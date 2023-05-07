Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

Зазначається, що написання сценарію триває і під час знімального процесу, тому без сценаристів робота зупинилася. Брати Даффер, автори Stranger Things, висловили сподівання, що скоро роботу вдасться відновити.

"Даффери тут. Написання не припиняється, коли починаються зйомки. Хоча ми раді розпочати виробництво з нашим чудовим акторським складом і знімальною групою, під час цього страйку це неможливо. Ми сподіваємося, що незабаром буде досягнуто справедливої угоди, щоб ми всі могли повернутися до роботи", - пояснюють вони.