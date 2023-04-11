Netflix випустить мультфільм за сюжетом серіалу Stranger Things

Про це пише Deadline.

Серіал Stranger Things має закінчитися після 5 сезону, проте всесвіт планується розширити. Мультсеріал без назви вже отримав "добро" від Netflix та виконавчого продюсера Еріка Роблеса.

"Ми завжди мріяли про мультфільм Stranger Things у дусі суботніх ранкових мультиків, які любили з дитинства, і бачити цю мрію втіленою буде неймовірно захопливвим. Ми не можемо не бути в захваті від того, що придумали Ерік Роблес і його команда - сценарії та обкладинка неймовірні, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами новиною! Пригоди тривають", - зазначили виконавчі продюсери Метт і Росс Даффери.

Наразі не відомо, про що точно розповість мультсеріал.