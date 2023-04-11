Netflix випустить мультфільм за сюжетом серіалу Stranger Things
Компанія Netflix оголосила, що після закінчення серіалу Stranger Things випустить мультфільм за мотивами всесвіту
Про це пише Deadline.
Серіал Stranger Things має закінчитися після 5 сезону, проте всесвіт планується розширити. Мультсеріал без назви вже отримав "добро" від Netflix та виконавчого продюсера Еріка Роблеса.
"Ми завжди мріяли про мультфільм Stranger Things у дусі суботніх ранкових мультиків, які любили з дитинства, і бачити цю мрію втіленою буде неймовірно захопливвим. Ми не можемо не бути в захваті від того, що придумали Ерік Роблес і його команда - сценарії та обкладинка неймовірні, і ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами новиною! Пригоди тривають", - зазначили виконавчі продюсери Метт і Росс Даффери.
Наразі не відомо, про що точно розповість мультсеріал.
- У середу, 1 березня, Netflix анонсував театральну постановку "Перша тінь" за мотивами одного зі своїх найбільш популярних серіалів Stranger things
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