Netflix випустить спектакль-приквел до серіалу Stranger things

Про це йдеться на сайті кінокомпанії.

Зазначається, що спектакль розкаже про минуле головного злодія четвертого сезону - Векни. Спектакль стане приквелом до основної історії, і, як заявляють самі творці, "поверне глядача на початок історії Stranger things і може містити ключ до розгадки".

"Гокінс, 1959: звичайне місто зі своїми турботами. Машина юного Джима Хоппера не заводиться, сестра Боба Ньюбі не сприймає його радіошоу серйозно, а Джойс Мальдонадо просто хоче закінчити навчання та втекти з міста. Коли приходить новий студент Генрі Кріл, його родина розуміє, що почати все заново не так просто… і тіні минулого мають дуже далекий вплив", - йдеться в описі до спектаклю.