Netflix випустить спектакль-приквел до серіалу Stranger things
У середу, 1 березня, Netflix анонсував театральну постановку "Перша тінь" за мотивами одного зі своїх найбільш популярних серіалів Stranger things
Про це йдеться на сайті кінокомпанії.
Зазначається, що спектакль розкаже про минуле головного злодія четвертого сезону - Векни. Спектакль стане приквелом до основної історії, і, як заявляють самі творці, "поверне глядача на початок історії Stranger things і може містити ключ до розгадки".
"Гокінс, 1959: звичайне місто зі своїми турботами. Машина юного Джима Хоппера не заводиться, сестра Боба Ньюбі не сприймає його радіошоу серйозно, а Джойс Мальдонадо просто хоче закінчити навчання та втекти з міста. Коли приходить новий студент Генрі Кріл, його родина розуміє, що почати все заново не так просто… і тіні минулого мають дуже далекий вплив", - йдеться в описі до спектаклю.
- Компанія Netflix знизила ціни на підписки у більш ніж 30 країнах, намагаючись залучити більше передплатників.
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