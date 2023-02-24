Netflix знизив вартість підписки в більш ніж 30 країнах світу
Компанія Netflix знизила ціни на підписки у більш ніж 30 країнах, намагаючись залучити більше передплатників
Про це інформує BBC.
"Ми постійно шукаємо шляхи покращення досвіду наших учасників. Ми можемо підтвердити, що оновлюємо ціни на наші плани в певних країнах", - сказав представник Netflix.
Зміна вартості стосується певних тарифних планів. Подекуди ціну знизили вдвічі.
Плата змінилися для користувачів у частині Азії, Європи, Латинської Америки, Африки на південь від Сахари та Близького Сходу. Зокрема йдеться про країни: Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни, Хорватія, Венесуела, Кенія та Іран.
"Учасники ще ніколи не мали більшого вибору, коли справа стосується розваг", - додав представник компанії виданню.
Повідомляється, що Netflix знизив передплату після зростання вартості життя в обраних регіонах, адже це змусило користувачів "затягувати паски".
- Задля боротьби з розповсюдженням паролів, Netflix запроваджує обмеження, де спільні акаунти зможуть створювати тільки жителі одного домогосподарства - відтепер раз на місяць необхідно буде підключатися до wi-fi власника акаунта.
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