Netflix знизив вартість підписки в більш ніж 30 країнах світу

Про це інформує BBC.

"Ми постійно шукаємо шляхи покращення досвіду наших учасників. Ми можемо підтвердити, що оновлюємо ціни на наші плани в певних країнах", - сказав представник Netflix.

Зміна вартості стосується певних тарифних планів. Подекуди ціну знизили вдвічі.

Плата змінилися для користувачів у частині Азії, Європи, Латинської Америки, Африки на південь від Сахари та Близького Сходу. Зокрема йдеться про країни: Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни, Хорватія, Венесуела, Кенія та Іран.

"Учасники ще ніколи не мали більшого вибору, коли справа стосується розваг", - додав представник компанії виданню. Повідомляється, що Netflix знизив передплату після зростання вартості життя в обраних регіонах, адже це змусило користувачів "затягувати паски".