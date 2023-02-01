Про це пише видання The Streamable.

Аби користувачі могли ділитися акаунтом тільки в межах домогосподарства, підписники, не підключені до мережі власника, не зможуть зайти в його акаунт. Користувачам, які спробують увійти у цей обліковий запис з іншого місця, Netflix запропонує зареєструвати власний і заблокує доступ, доки вони цього не зроблять.

Аби користувачі могли використовувати свій акаунт за межами дому, наприклад під час подорожей, Netflix створив тимчасові коди для входу. Це дасть можливість під'єднатися з іншого місця на тиждень. В іншому випадку вхід у Netflix поза домом може призвести до блокування.

Раз на місяць буде необхідно заходити з wi-fi власника акаунта, аби сервіс не заблокував обліковий запис.

Зазначається, що якщо ці заходи не виправдають очікувань Netflix щодо обмеження обміну паролями, сервіс може запровадити більш суворі заходи, такі як стягнення плати з користувачів, які продовжують надавати свою реєстраційну інформацію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb