Про це повідомляє NBC.

Гільдія письменників Америки вийшла на мітинги та заявила, що провідні голлівудські студії та мережі мають врегулювали використання ШІ у творчих проектах.

Конкретна вимога профспілки свідчить: "ШІ не може писати або переписувати літературні матеріали; не може бути використаний як вихідний матеріал; матеріали, що уже створені, не можна використовувати для навчання ШІ".

Страйк може призвести до фактичної зупинки виробництва програм мовлення, шоу та, можливо, деяких фільмів, що зупинить розвиток розважальної індустрії у США.

ChatGPT показав, що здатний генерувати розповіді, що імітують зміст та стиль раніше опублікованих праць. NBC News попросила ChatGPT написати оригінальний епізод серіалу-антології HBO "Білий лотос" - чат-бот відповів начерком із шести абзаців із персонажами з першого сезону в нових сценаріях.