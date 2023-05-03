Вимагають врегулювати роботу ШІ: голівудські сценаристи вийшли на мітинги у США
Тисячі сценаристів у США вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу
Про це повідомляє NBC.
Гільдія письменників Америки вийшла на мітинги та заявила, що провідні голлівудські студії та мережі мають врегулювали використання ШІ у творчих проектах.
Конкретна вимога профспілки свідчить: "ШІ не може писати або переписувати літературні матеріали; не може бути використаний як вихідний матеріал; матеріали, що уже створені, не можна використовувати для навчання ШІ".
Страйк може призвести до фактичної зупинки виробництва програм мовлення, шоу та, можливо, деяких фільмів, що зупинить розвиток розважальної індустрії у США.
ChatGPT показав, що здатний генерувати розповіді, що імітують зміст та стиль раніше опублікованих праць. NBC News попросила ChatGPT написати оригінальний епізод серіалу-антології HBO "Білий лотос" - чат-бот відповів начерком із шести абзаців із персонажами з першого сезону в нових сценаріях.
- Джеффрі Хінтон, автор технології, що лягла в основу ШІ, заявив, що штучний інтелект може викликати цілу низку загроз - серед яких фейки та безробіття.
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