Про це інформує CNN, посилаючись на заяви Телеакадемії та телеканалу Fox, який транслює церемонію.

Зазначається, що трансляція церемонії нагородження переможців телевізійної премії "Еммі" відбудеться 15 січня, в День Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Раніше церемонія традиційно проходила у вересні.

"Оскільки премія "Еммі" святкує своє 75-річчя, шоу транслюватиметься в прямому ефірі телеканалу FOX з театру Peacock в Лос-Анджелесі та вшанує талановитих акторів, сценаристів, режисерів і усіх, чия робота розважала, надихала і об'єднувала глядачів по всьому світу протягом минулого року", - йдеться в повідомленні телеканалу FOX.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.