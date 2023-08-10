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"Еммі" перенесли через страйки акторів і сценаристів

10 серпня, 2023 четвер
20:53
Культура На фото: статуетка премії "Еммі"

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів

Про це інформує CNN, посилаючись на заяви Телеакадемії та телеканалу Fox, який транслює церемонію. 

Зазначається, що трансляція церемонії нагородження переможців телевізійної премії "Еммі" відбудеться 15 січня, в День Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Раніше церемонія традиційно проходила у вересні. 

"Оскільки премія "Еммі" святкує своє 75-річчя, шоу транслюватиметься в прямому ефірі телеканалу FOX з театру Peacock в Лос-Анджелесі та вшанує талановитих акторів, сценаристів, режисерів і усіх, чия робота розважала, надихала і об'єднувала глядачів по всьому світу протягом минулого року", - йдеться в повідомленні телеканалу FOX.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

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