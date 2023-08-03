Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що страйки зірвали більшу частину виробництва осіннього телевізійного сезону та призупинили роботу над фільмами, оскільки працівники борються за зарплату в епоху потокового передавання.

"Це може вплинути на терміни та продуктивність фільмів, а також на нашу здатність виробляти та доставляти контент. Хоча ми сподіваємося на швидке вирішення, наше моделювання передбачає дату повернення до роботи на початку вересня", - сказав фінансовий директор Warner Bros Discovery Гуннар Віденфельс.

Виторг компанії впав у другому кварталі через малі касові збори. За даними Visible Alpha, дохід студії склав 2,58 мільярда доларів, що значно нижче оцінок у 3,21 мільярда доларів.

Компанія також понесла витрати на маркетинг для свого фільму "Барбі", який у липні вийшов у прокаті з великим успіхом.

"Хоча компанія їде на рожевій хвилі успіху після показу Барбі в кінотеатрах, інші фільми та драми, якими настільки відомі Warner Bros Discovery, залишаються на льоду, поки переговори не повернуться", - вважає аналітик Third Bridge Джеймі Ламлі.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".