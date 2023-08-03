Warner Bros Discovery попередив, що голлівудські страйки можуть вдарити по продуктивності
Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали
Про це інформує Reuters.
Повідомляється, що страйки зірвали більшу частину виробництва осіннього телевізійного сезону та призупинили роботу над фільмами, оскільки працівники борються за зарплату в епоху потокового передавання.
"Це може вплинути на терміни та продуктивність фільмів, а також на нашу здатність виробляти та доставляти контент. Хоча ми сподіваємося на швидке вирішення, наше моделювання передбачає дату повернення до роботи на початку вересня", - сказав фінансовий директор Warner Bros Discovery Гуннар Віденфельс.
Виторг компанії впав у другому кварталі через малі касові збори. За даними Visible Alpha, дохід студії склав 2,58 мільярда доларів, що значно нижче оцінок у 3,21 мільярда доларів.
Компанія також понесла витрати на маркетинг для свого фільму "Барбі", який у липні вийшов у прокаті з великим успіхом.
"Хоча компанія їде на рожевій хвилі успіху після показу Барбі в кінотеатрах, інші фільми та драми, якими настільки відомі Warner Bros Discovery, залишаються на льоду, поки переговори не повернуться", - вважає аналітик Third Bridge Джеймі Ламлі.
Що відомо про голлівудські страйки
2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.
3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.
Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.
4 червня стало відомо, що гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.
14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".
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