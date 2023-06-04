Про це пише Variety.

Було попередньо узгоджено трирічну трудову угоду, яку самі кіношники називають "історичною".

"Ми уклали справді історичну угоду. Це забезпечує значні покращення для кожного режисера, помічника режисера, менеджера з виробництва, асоційованого режисера в нашій гільдії. Під час цих переговорів ми досягли успіхів у питаннях заробітної плати, безпеки, творчих прав і різноманітності, а також забезпечили суттєвий захист наших членів у нових ключових питаннях, таких як штучний інтелект. Це гарантує, що члени Гільдії не будуть замінені технологічними досягненнями", - коментує Джон Авнет, голова комітету з переговорів Гільдії режисерів США.

В ході угоди було обговорено низку питань, серед яких підвищення заробітної плати, підтвердження, що штучний інтелект не є особою і що генеративний штучний інтелект не може замінити обов’язки, які виконують люди, компенсація режисерам за попередню підготовку фільмів, зменшення тривалості робочого дня для помічників режисерів та багато іншого.

Попри це, окремий страйк членів Гільдії письменників Америки, щодо умов роботи сценаристів зі студіями та стримерами, продовжується.