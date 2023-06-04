Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голівудом, але страйк сценаристів триває
Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають
Про це пише Variety.
Було попередньо узгоджено трирічну трудову угоду, яку самі кіношники називають "історичною".
"Ми уклали справді історичну угоду. Це забезпечує значні покращення для кожного режисера, помічника режисера, менеджера з виробництва, асоційованого режисера в нашій гільдії. Під час цих переговорів ми досягли успіхів у питаннях заробітної плати, безпеки, творчих прав і різноманітності, а також забезпечили суттєвий захист наших членів у нових ключових питаннях, таких як штучний інтелект. Це гарантує, що члени Гільдії не будуть замінені технологічними досягненнями", - коментує Джон Авнет, голова комітету з переговорів Гільдії режисерів США.
В ході угоди було обговорено низку питань, серед яких підвищення заробітної плати, підтвердження, що штучний інтелект не є особою і що генеративний штучний інтелект не може замінити обов’язки, які виконують люди, компенсація режисерам за попередню підготовку фільмів, зменшення тривалості робочого дня для помічників режисерів та багато іншого.
Попри це, окремий страйк членів Гільдії письменників Америки, щодо умов роботи сценаристів зі студіями та стримерами, продовжується.
- 2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.
- Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США.
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