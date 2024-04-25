"Немає рішення чи позиції": Держдеп США про допомогу щодо повернення чоловіків в Україну
Представник Державного департаменту США в Брюсселі Деніел Сайзек вважає складним питанням рішення України призупинити надання консульських послуг чоловікам, які підпадають під мобілізацію
Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.
"Складне питання, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США - допомогати чи не допомагати Україні в цій галузі", – відповів представник Держдепартаменту на запитання, чи сприятимуть Сполучені Штати поверненню чоловіків додому.
Сайзек додав, що українському урядові слід уважно діяти у цій сфері.
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"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", - підсумував він.
- У вівторок, 23 квітня, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
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