"Немає рішення чи позиції": Держдеп США про допомогу щодо повернення чоловіків в Україну

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Складне питання, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США - допомогати чи не допомагати Україні в цій галузі", – відповів представник Держдепартаменту на запитання, чи сприятимуть Сполучені Штати поверненню чоловіків додому.

Сайзек додав, що українському урядові слід уважно діяти у цій сфері.

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"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. І ситуацію щодо людей для ЗСУ – це природно, і уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", - підсумував він.