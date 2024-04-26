Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони Румунії допомогу Україні
Голова Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анхелем Тілваром, щоб обговорити вторгнення РФ в Україну та подальшу координацію допомоги Україні у сфері безпеки
Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
Зазначається, що міністри під час бесіди підтвердили свою непохитну прихильність до українського народу та засудили незаконну війну Росії. Остін також визнав позицію Румунії як якоря стабільності на східному фланзі НАТО і подякував Бухаресту за те, що країна продовжує приймати у себе сили США та союзників.
"І Остін, і Тілвар сподіваються на продовження координації оборонної допомоги Україні через Контактну групу з оборони України та майбутні двосторонні зустрічі", - йдеться у повідомленні Пентагону.
- У березні стало відомо, що у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО площею майже 3 тис. гектарів. Майбутня база зможе розмістити до 10 тис. солдатів разом з родинами.
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