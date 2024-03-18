Розміром з невелике місто: у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО

Про це повідомляє Euronews.

Нову базу нато зведуть на основі існуючої авіабази "Михаїла Когельничану". Вартість проєкту складає 2,5 млрд євро та включає злітно-посадкові смуги, озброєнні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини та лікарню.

Роботи на базі НАТО розпочали з під’їзних шляхів та електромереж, а незабаром розпочнеться будівництво нової злітно-посадкової смуги. Вона буде розміщена паралельно існуючій, їх об’єднають.

Після завершення робіт із розширення вона перевершить базу "Рамштайн" у Німеччині.

"База Михаїла Когелничану стане найважливішою постійною військовою структурою НАТО в безпосередній близькості від конфлікту на півдні України. Давайте не будемо думати, що цей конфлікт закінчиться цього року у 2025 році, у 2026 році, це довготривалий конфлікт", - вважає геополітичний аналітик Дорін Попеску.

База займатиме приблизно 2800 гектарів із загальним периметром 30 км та зможе розмістити будь-який тип бойових засобів. Зараз на авіабазі "Михаїла Когелничану" перебуває близько п'яти тисяч військовослужбовців, більшість із яких американські солдати, зазначають у виданні.