Розміром з невелике місто: у Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО
У Румунії почали будувати найбільшу в Європі базу НАТО площею майже 3 тис. гектарів. Майбутня база зможе розмістити до 10 тис. солдатів разом з родинами
Про це повідомляє Euronews.
Нову базу нато зведуть на основі існуючої авіабази "Михаїла Когельничану". Вартість проєкту складає 2,5 млрд євро та включає злітно-посадкові смуги, озброєнні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини та лікарню.
Роботи на базі НАТО розпочали з під’їзних шляхів та електромереж, а незабаром розпочнеться будівництво нової злітно-посадкової смуги. Вона буде розміщена паралельно існуючій, їх об’єднають.
Після завершення робіт із розширення вона перевершить базу "Рамштайн" у Німеччині.
"База Михаїла Когелничану стане найважливішою постійною військовою структурою НАТО в безпосередній близькості від конфлікту на півдні України. Давайте не будемо думати, що цей конфлікт закінчиться цього року у 2025 році, у 2026 році, це довготривалий конфлікт", - вважає геополітичний аналітик Дорін Попеску.
База займатиме приблизно 2800 гектарів із загальним периметром 30 км та зможе розмістити будь-який тип бойових засобів. Зараз на авіабазі "Михаїла Когелничану" перебуває близько п'яти тисяч військовослужбовців, більшість із яких американські солдати, зазначають у виданні.
- 18 березня повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що повномасштабний конфлікт з НАТО може призвести до Третьої світової війни.
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