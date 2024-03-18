Путін пригрозив Третьою світовою війною у разі конфлікту з НАТО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що повномасштабний конфлікт з НАТО може призвести до Третьої світової війни
Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс.
"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", - наголосив Путін, відповідаючи на запитання про можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО.
Він додав, що наслідком цього може стати Третя світова війна.
"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни, - пояснив Путін, додавши, що, на його думку, "навряд чи в цьому хтось зацікавлений".
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Спецслужби Німеччини проаналізували військові загрози з боку РФ і зробили прогноз, що з 2026 року вона може напасти на територію країн-членів НАТО.
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