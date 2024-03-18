Путін пригрозив Третьою світовою війною у разі конфлікту з НАТО

Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс.

"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", - наголосив Путін, відповідаючи на запитання про можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО.

Він додав, що наслідком цього може стати Третя світова війна.

"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни, - пояснив Путін, додавши, що, на його думку, "навряд чи в цьому хтось зацікавлений".