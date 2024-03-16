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Війна з Росією: хроніка
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Німецькі спецслужби вважають, що РФ зможе напасти на НАТО з 2026 року, - Business Insider

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Спецслужби Німеччини проаналізували військові загрози з боку РФ і зробили прогноз, що з 2026 року вона може напасти на територію країн-членів НАТО

Про це повідомляє портал Business Insider, передає "Європейська правда".

Згідно з аналізом німецьких спецслужб, Росія готується до масштабного конфлікту з Заходом. На це вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь.

Зростання виробництва зброї може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років, особливо у сфері звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті.

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У звіті чітко зазначається, що "уже не можна виключати", що Росія нападе принаймні на частину території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії. Німецькі служби поки що не робили таких конкретних заяв публічно.

За інформацією видання, у штаб-квартирі НАТО також занепокоєні зростанням військової потужності Росії та подальшої конфронтації. Проте деякі лідери вважають, що це не обов'язково має призвести до війни.

Business Insider також цитує оцінку американських спецслужб, які "в середньостроковій перспективі" не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.

  • Німецький Союз міст і громад закликав федеральну владу спрямувати мільярдні інвестиції на забезпечення цивільного населення якісними підземними укриттями.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Німеччина
російська армія
НАТО
Військові новини
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