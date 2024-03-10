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Як Росія готується до війни за Сувальський коридор: пояснює військовий експерт Снєгирьов

10 березня, 2024 неділя
20:30
Світ Фінляндія НАТО світ

РФ всерйоз розглядає можливість реалізації так званого Сувальського коридору та намагається створити "ракетний дах" над можливим місцем прориву

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"РФ продемонструвала можливості своїх систем радіоелектронної боротьби. Місяць тому був випадок, коли під час тестування російських РЕБів ліг стільниковий зв'язок на значній території Польщі і країн Балтії. Крім того, за останні місяці зафіксована передислокація оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", як на території Білорусі, так і на території Калінінградської області. Тобто йдеться про те, що росіяни намагаються створити "ракетний дах" над можливим місцем прориву, створенням Сувальського коридору. Тому поляки і країни НАТО розуміють серйозність намірів РФ", - повідомив він.

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Про відповідні загрози з боку РФ ще у 2015 р. попереджав тодішній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. Він чітко дав зрозуміти, що в центрі можливих агресивних дій з боку РФ, в першу чергу, опиняються країни Балтії і Польща, зауважив Снєгирьов.

"Сувальський коридор це сухопутна ділянка, яка за задумом військово-політичного керівництва РФ має з'єднати території Республіки Білорусь, Балтії, відповідно з Калінінградською областю. В ході проведення військової операції, як сухопутної, так морської, не виключається блокування шляхосполучення з неможливістю підвезення особового складу і важкої бронетехніки саме морськими шляхами. Не випадково зараз у Балтійському морі відбуваються масштабні навчання країн НАТО, де приймає участь близько 50 плавзасобів. Ще більше вражає кількість літаків - до 100 одиниць, які зосереджені наразі над акваторією Балтійського моря", - додав він.

  • Раніше німецький уряд у звіті Бундестагу про "аналіз ризиків для цивільного захисту" описав один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України.
  • 10 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни Балтії, що входять до НАТО, переможуть, якщо РФ нападе на них. Але міста цих країн нагадуватимуть зруйновані Бахмут та Авдіївку.
Теги:
Росія
Польща
Білорусь
російська армія
Литва
НАТО
Калінінград
Військові новини
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