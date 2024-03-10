Як Росія готується до війни за Сувальський коридор: пояснює військовий експерт Снєгирьов

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"РФ продемонструвала можливості своїх систем радіоелектронної боротьби. Місяць тому був випадок, коли під час тестування російських РЕБів ліг стільниковий зв'язок на значній території Польщі і країн Балтії. Крім того, за останні місяці зафіксована передислокація оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", як на території Білорусі, так і на території Калінінградської області. Тобто йдеться про те, що росіяни намагаються створити "ракетний дах" над можливим місцем прориву, створенням Сувальського коридору. Тому поляки і країни НАТО розуміють серйозність намірів РФ", - повідомив він.

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Про відповідні загрози з боку РФ ще у 2015 р. попереджав тодішній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. Він чітко дав зрозуміти, що в центрі можливих агресивних дій з боку РФ, в першу чергу, опиняються країни Балтії і Польща, зауважив Снєгирьов.

"Сувальський коридор це сухопутна ділянка, яка за задумом військово-політичного керівництва РФ має з'єднати території Республіки Білорусь, Балтії, відповідно з Калінінградською областю. В ході проведення військової операції, як сухопутної, так морської, не виключається блокування шляхосполучення з неможливістю підвезення особового складу і важкої бронетехніки саме морськими шляхами. Не випадково зараз у Балтійському морі відбуваються масштабні навчання країн НАТО, де приймає участь близько 50 плавзасобів. Ще більше вражає кількість літаків - до 100 одиниць, які зосереджені наразі над акваторією Балтійського моря", - додав він.