У країн Заходу попереду війна, - Туск

У цьому впевнений польський прем'єр Дональд Туск, про що він заявив на платформі Х в суботу, 9 березня 2024 року.

"Пішла в минуле повоєнна доба. Ми живемо в новий час: за передвоєнної епохи. Ось чому НАТО та солідарність між Європою та Америкою є важливішими, ніж будь-коли раніше", - написав Туск англійською мовою.

Читайте також: Європа повинна бути готовою до виходу США з НАТО, - The Telegraph

Такою ж була головна думка нинішнього очільника польського уряду під час його нещодавнього виступу на конгресі Європейської Народної Партії у Брюсселі, звертає увагу Polsat News.

"Європа хотіла б розвиватись у часи без воєн. Але сьогодні перед нами простий вибір: або ми воюємо та захищаємо свої кордони та території, або ми впадемо. Немає вагомих причин капітулювати перед злом. Потенціал є Європи більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. У цій боротьбі нас ніхто не замінить: ми самі є найкращим гарантом власного успіху", - сказав тоді Дональд Туск.

Читайте також: Туск готується до війни. Колонка Віталія Портникова

Як заявив у столиці Бельгії голова уряду Польщі, "боротьба з тоталітарними трендами, корупцією та брехнею йде на багатьох фронтах", і "найяскравішою її ілюстрацією є те, що відбувається під час війни в Україні".

"Це про відповідальність за майбутнє західної цивілізації. Ми всі відповідальні за це", - підсумував Туск.