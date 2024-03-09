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У країн Заходу попереду війна, - Туск

9 березня, 2024 субота
21:41
Світ Дональд Туск

Нинішній період в історії західної цивілізації можна описати як передвоєнний

У цьому впевнений польський прем'єр Дональд Туск, про що він заявив на платформі Х в суботу, 9 березня 2024 року.

"Пішла в минуле повоєнна доба. Ми живемо в новий час: за передвоєнної епохи. Ось чому НАТО та солідарність між Європою та Америкою є важливішими, ніж будь-коли раніше", - написав Туск англійською мовою.

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Такою ж була головна думка нинішнього очільника польського уряду під час його нещодавнього виступу на конгресі Європейської Народної Партії у Брюсселі, звертає увагу Polsat News.

"Європа хотіла б розвиватись у часи без воєн. Але сьогодні перед нами простий вибір: або ми воюємо та захищаємо свої кордони та території, або ми впадемо. Немає вагомих причин капітулювати перед злом. Потенціал є Європи більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. У цій боротьбі нас ніхто не замінить: ми самі є найкращим гарантом власного успіху", - сказав тоді Дональд Туск.

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Як заявив у столиці Бельгії голова уряду Польщі, "боротьба з тоталітарними трендами, корупцією та брехнею йде на багатьох фронтах", і "найяскравішою її ілюстрацією є те, що відбувається під час війни в Україні".

"Це про відповідальність за майбутнє західної цивілізації. Ми всі відповідальні за це", - підсумував Туск.

Теги:
Польща
ЄС
Бельгія
Дональд Туск
Війна з Росією
НАТО
США
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