У країн Заходу попереду війна, - Туск
Нинішній період в історії західної цивілізації можна описати як передвоєнний
У цьому впевнений польський прем'єр Дональд Туск, про що він заявив на платформі Х в суботу, 9 березня 2024 року.
"Пішла в минуле повоєнна доба. Ми живемо в новий час: за передвоєнної епохи. Ось чому НАТО та солідарність між Європою та Америкою є важливішими, ніж будь-коли раніше", - написав Туск англійською мовою.
Читайте також: Європа повинна бути готовою до виходу США з НАТО, - The Telegraph
Такою ж була головна думка нинішнього очільника польського уряду під час його нещодавнього виступу на конгресі Європейської Народної Партії у Брюсселі, звертає увагу Polsat News.
"Європа хотіла б розвиватись у часи без воєн. Але сьогодні перед нами простий вибір: або ми воюємо та захищаємо свої кордони та території, або ми впадемо. Немає вагомих причин капітулювати перед злом. Потенціал є Європи більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. У цій боротьбі нас ніхто не замінить: ми самі є найкращим гарантом власного успіху", - сказав тоді Дональд Туск.
Читайте також: Туск готується до війни. Колонка Віталія Портникова
Як заявив у столиці Бельгії голова уряду Польщі, "боротьба з тоталітарними трендами, корупцією та брехнею йде на багатьох фронтах", і "найяскравішою її ілюстрацією є те, що відбувається під час війни в Україні".
"Це про відповідальність за майбутнє західної цивілізації. Ми всі відповідальні за це", - підсумував Туск.
- Нагадаємо, країни Заходу цілком не виключають спроби військового вторгнення Росії на територію Польщі та країн Балтії. За попередньою оцінкою, у цій операції, як і на початку повномасштабного вторгнення до України, росіянам допомагатиме білоруський диктатор Олександр Лукашенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе