Європа повинна бути готовою до виходу США з НАТО, - The Telegraph
На думку дипломатів з країн - членів НАТО, Європа має підготувати план та переглянути оборонні можливості на тлі погроз від Трампа щодо можливого виходу США з Альянсу
Про це повідомляє The Telegraph.
На думку дипломатів з країн - членів НАТО, Європа має підготувати плани та переглянути існуючі оборонні можливості на тлі погроз від Трампа щодо можливого виходу США з Альянсу
Перспектива можливого повернення Трампа до Білого дому викликала занепокоєння в Європі щодо американської підтримки України та зобов'язань країни перед НАТО.
Наразі, як зазначають у виданні, у європейських столицях починають усвідомлювати, що необхідно підготуватися до того, що США може вийти із НАТО.
Один європейський дипломат заявив, що коментарі Трампа викликають занепокоєння і "ніхто не знає, що він збирається робити далі".
Він наголосив, що країнам НАТО необхідно підготуватися до сценарію, в якому американська прихильність до Альянсу буде послаблена.
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Дипломат з іншої країни НАТО зазначив, що коментарі Трампа змусили різко усвідомити, "що ми настільки надмірно залежні від США". За його словами, існує необхідність в проведенні дискусії про те, як застрахуватися від ризику виходу США з Альянсу.
Він підкреслив, що такі країни, як Велика Британія, муситимуть взяти на себе ще більшу роль у забезпеченні європейської безпеки, оскільки "якщо США вийдуть з НАТО, виникне величезна прогалина".
Попри це британські міністри наполягають на тому, що НАТО став сильнішим за останній рік, з приєднанням Фінляндії у квітні 2023 року і Швеції минулого тижня.
- На Мюнхенській безпековій конференції у лютому представники країн-членів НАТО висловили занепокоєння нездатністю США надати Україні "мільярди доларів фінансування" і заявили, що планують сценарії, в яких саме це публічне погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО.
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