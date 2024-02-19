Країни-члени НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Високопоставлені представники оборонних відомств висловили занепокоєння нездатністю США надати Україні "мільярди доларів фінансування" і заявили, що планують сценарії, в яких саме це публічне погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО.

Водночас у приватних розмовах посадовці говорили про сумнів у тому, що США "збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини альянсу".

За словами одного з посадовців, у порівнянні з рішучістю попередніх зустрічей, цього року в Мюнхені панувала невизначеність.

"Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли саме. Але це може статися через п'ять-вісім років", - сказав в інтерв'ю Bloomberg міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.