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Головна Світ Країни-члени НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи, - Bloomberg

Країни-члени НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи, - Bloomberg

19 лютого, 2024 понедiлок
00:17
Світ Джо Байден

На Мюнхенській безпековій конференції представники країн-членів НАТО були занепокоєнні нездатністю США надати Україні фінансової допомоги

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Високопоставлені представники оборонних відомств висловили занепокоєння нездатністю США надати Україні "мільярди доларів фінансування" і заявили, що планують сценарії, в яких саме це публічне погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО.

Водночас у приватних розмовах посадовці говорили про сумнів у тому, що США "збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини альянсу".

За словами одного з посадовців, у порівнянні з рішучістю попередніх зустрічей, цього року в Мюнхені панувала невизначеність. 

"Я не можу передбачити, чи може статися напад на територію НАТО і коли саме. Але це може статися через п'ять-вісім років", - сказав в інтерв'ю Bloomberg міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

  • Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Альянс сильніший за Росію у військових питаннях, проте й у нього є прогалини.
Теги:
Росія
ЄС
Війна з Росією
НАТО
США
допомога Україні
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