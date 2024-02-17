НАТО сильніший за Росію, проте й у нас є серйозні прогалини, - Столтенберг

Про це пише "Європейська правда".

За його словами, НАТО є "найсильнішою військовою потугою у світі", на яку припадає близько половини всієї військової могутності.

"І у військовому плані ми сильніші за Росію. Та водночас я вважаю, що війна в Україні показала, що в нас є певні досить серйозні прогалини. Наприклад, коли йдеться про підтримання техніки в бойовому стані. У нас є передові системи зброї, але вони потребують запчастин, обслуговування та, звісно, боєприпасів", - сказав він.

Водночас він наголосив, що НАТО наполегливо працює над тим, щоб наростити виробництво зброї. Наразі створюються нові заводи, проте є нагальна потреба робити більше.