НАТО сильніший за Росію, проте й у нас є серйозні прогалини, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Альянс сильніший за Росію у військових питаннях, проте й у нього є прогалини
Про це пише "Європейська правда".
За його словами, НАТО є "найсильнішою військовою потугою у світі", на яку припадає близько половини всієї військової могутності.
"І у військовому плані ми сильніші за Росію. Та водночас я вважаю, що війна в Україні показала, що в нас є певні досить серйозні прогалини. Наприклад, коли йдеться про підтримання техніки в бойовому стані. У нас є передові системи зброї, але вони потребують запчастин, обслуговування та, звісно, боєприпасів", - сказав він.
Водночас він наголосив, що НАТО наполегливо працює над тим, щоб наростити виробництво зброї. Наразі створюються нові заводи, проте є нагальна потреба робити більше.
- Державний департамент США заявив, що у 2024 році Україна не стане членом НАТО. Головним завданням союзників є надання допомоги для оборони.
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