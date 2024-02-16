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Цьогоріч Україну не запросять в НАТО, - держдеп США

16 лютого, 2024 п'ятниця
06:17
Війна з Росією Україна НАТО

Державний департамент США заявив, що в 2024 році Україна не стане членом НАТО. Головним завданням союзників є надання допомоги для оборони

Про це заявив представник Держдепу США Даніел Сайзек в коментарі Суспільному.

За його словами, цього року Північноатлантичному альянсу виповнюється 75 років і останнім часом відчутно, що "Альянс зміцнюється", зокрема, на це впливає розширення - вступ Фінляндії у квітні 2023 року та фінальні кроки до вступу Швеції.

"Це означає, що насправді НАТО більше і сильніше за 75 років. Це теж важливе питання звʼязку між НАТО та Україною", - сказав чиновник.

Сайзек говорить, що у світі стає дедалі більше конфліктів, тому і кількість викликів зростає теж. Проте, він підкреслив, що можна попри розбіжності серед членів НАТО, загальне рішення залишається одностайним щодо вступу України.

Чиновник згадав торішній саміт НАТО у Вільнюсі, де усі члени Альянсу повторили, що "Україна має місце в НАТО".

"Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни", - сказав він..

Сайзек наголосив, що очікується продовження співпраці в межах Сенату, щоб проводити реформи в Україні. Проте наразі пріоритетом є надання допомоги для оборони від російської агресії.

  • 1 лютого Державний департамент Сполучених Штатів заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в Північноатлантичному альянсі.
Теги:
Світ
Україна
НАТО
США
вступ до НАТО
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