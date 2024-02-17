Росія готується до атаки, складовою якої тепер вже є не тільки Україна, а й Польща та країни Балтії, - Безсмертний

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Згадайте, що під час будь-яких агресій, чи в Грузії, чи в Україні, передували певні історичні екскурси. І це означає, що Росія готується до атаки. Більше того - складовою цієї атаки тепер вже була не тільки Україна, а й Польща та країни Балтії. Це означає, що тема війни, глобальної війни на Європейському континенті не просто на порядку денному, а вона вже у суті подальших планів, відпрацьованих планів, з точки зору тактичних кроків Росії на найближчі місяці, не роки", - підкреслив дипломат.

За його словами, європейські фахівці помиляються, коли говорять про 2, 3 чи 5 років. Якщо хтось думає, що це випадкове співпадіння - Карлсон (Такер Карлсон - американський журналіст, який прибув 6 лютого до РФ та взяв інтерв'ю у Путіна) і чергові страйки по Європі, загострення на Близькому Сході, - то ні. Всі ці місця дуже добре відпрацьовані ФСБ. І це почало дуже активно працювати.

"Московський фюрер завжди використовував глобальні речі, процеси, явища для початку різного роду військових акцій - олімпіади, економічні кризи й так далі. Згадайте, ми з вами говорили: коли почалася епідемія, я казав, що він не відмовиться, навпаки буде атакувати, а всі казали – ні, епідемія зупинить. У цьому році будуть вибори й буде певне провисання перехідного періоду у США, але у цьому році ще й Олімпіада в Парижі. Про які переговори може йти мова? Тут же очевидно, що для фюрера це момент. Він же в інтерв'ю Карлсону каже: от я до олімпіади підійду і тоді прийму рішення, чи давати полякам і балтам паузу, чи завдати удару. Там уже на лобі все було написано", - зауважив політик.

На його думку, тему з переговорами треба зняти для тих, хто намагається її крутити, бо це просто дезінформація.

"Ситуація в інформаційному плані потребує відстеження, особливо по цьому російському треку. Але я ще раз кажу: тут перша теза - глобальні вибори. Друге - насправді колосальна небезпека для Європи. Ситуація зараз звелася до тези 2014-2022 років: все в голові Путіна, він буде приймати рішення, чи під час Паризької олімпіади робити цей крок, чи, можливо, якимось чином вживати інші тактичні дії", - резюмував Безсмертний.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

Читайте також: Такер Карлсон. Потрійна місія посередника між Путіним і Трампом. Колонка Віталія Портникова

Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".