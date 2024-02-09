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Інтерв'ю Карлсону: Путін звинуватив США у підриві Nord Stream, а Німеччину у потуранні цьому

9 лютого, 2024 п'ятниця
02:28
Світ

Путін, відповідаючи на запитання хто підірвав Nord Stream, звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу

Про це він розповів в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Путін спробував пожартувати, що саме Такер Карлсон, як громадянин США, зробив це, але далі додав, що у нього певне є алібі, але "у ЦРУ такого алібі немає".

Карлсон попросив Путіна навести докази, але той спромігся лише аргументувати свою гіпотезу тим, що США це вигідно і у них є такі технічні можливості.

"Ви знаєте, я не буду вдаватися в подробиці, але люди завжди кажуть в таких випадках, шукайте того, кому це цікаво. Але в такому випадку треба шукати не лише зацікавленого, а й того, хто має можливості, бо зацікавлених може бути багато, але не всі здатні опуститися на дно Балтійського моря і спричинити вибуху. Ці два компоненти повинні бути з'єднані. Кому це цікаво і хто може це зробити", - пояснив свою логіку Путін.

Також президент РФ не зміг пояснити, чому не оскаржує дії США у міжнародних судах.

Далі Карлсон спитав, чому мовчить Німеччина, для якої втрата Північних потоків є великою проблемою з точки зору постачання енергоносіїв:

"Це мене теж бентежить, але сьогоднішнє керівництво Німеччини керується інтересами колективного Заходу, а не національними інтересами. Інакше важко пояснити логіку їх дії чи бездіяльності. Адже йдеться не лише про "Північний потік-1", який вибухнув, але і про "Північний потік-2", який був пошкоджений, але одна труба є цілою, і по ній можна постачати газ до Європи. Але Німеччина його не відкриває".

Також Путін звинуватив Німеччину у тому, що вона постачає зброю Україні, але не вимагає у неї відновити транзит газу з РФ у Західну Європу:

"Я не розумію також дій України, якій німці постачають зброю і дають гроші. Німеччина є другим спонсором після США за фінансовою допомогою Україні. Через неї проходять два газові маршрути. Українці просто закрили один з них і не відкривають. Чому німці не кажуть, дивіться, хлопці, ми вам даємо гроші і зброю. Відкрийте клапан. Будь ласка, дайте нам газ з Росії. Ми закуповуємо в Європі скраплений газ за завищеними цінами, що зводить рівень нашої конкурентоспроможності та економіки загалом до нуля… Вони відмовляються це робити. Чому? Запитайте їх".

Довідково. Такер Карлсон був одним з найбільш популярних телевізійних журналістів у США. Його шоу Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News дивилися близько п'яти мільйонів людей.

Як зазначає ВВС, він підтримував Дональда Трампа та ключові аспекти його внутрішньої політики – рішучу боротьбу із нелегальною міграцією, право на носіння зброї. Карлсон скептично ставиться до проблеми глобальної зміни клімату, ґендерної ідеології та інших леволіберальних ідей.

Він не цурається конспірологічних теорій і, зокрема, стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці, і звинувачував США у підриві газопроводів "Північний потік".

У своєму шоу Карлсон регулярно обговорював пандемію коронавірусу, часом впадаючи у відверту конспірологію, і неодноразово повторював міркування Трампа про те, що на виборах 2020 року вкрали перемогу.

На думку деяких американських журналістів, саме ці твердження переповнили чашу терпіння власника Fox News, медіамагната Руперта Мердока: 24 квітня 2023 року Карлсона звільнили з телеканалу, хоча офіційно причину названо не було.

Проте Карлсон не розгубився і практично відразу ж завів власний бренд Tucker Carlson Network, який виходить в онлайн-ефір на власному сайті і веде прямі трансляції в соцмережі X.

У новому шоу Карлсона вже засвітилися великі політики правого штибу — угорський прем'єр Віктор Орбан, новий президент Аргентини Хав'єр Мілей і Дональд Трамп.

Теги:
Володимир Путін
Німеччина
США
Північний потік
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