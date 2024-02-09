Інтерв'ю Карлсону: Путін переконував США зупинити озброювати Україну – тоді війна закінчиться через декілька тижнів

Про це він розповів в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Такер Карлсон спитав чому Путін не зателефонував Байдену і не запропонував все вирішити.

"Я вам скажу, що ми говоримо з цього приводу і що ми доносимо до керівництва США. Якщо ви дійсно хочете припинити війну, вам потрібно припинити постачання зброї. Тоді все закінчиться впродовж кількох тижнів. Це воно. І тоді ми можемо домовитися про деякі умови. Перш ніж це зробити, зупиніться!, - відповів російський диктатор.

В іншій частині інтерв'ю Путін запропонував домовлятись з Росією, бо це в інтересах США:

"Чи не краще було б домовитися з Росією? Укласти договір. Вже розуміючи ситуацію, яка сьогодні складається, розуміючи, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця. І усвідомлюючи це фактично повернення до здорового глузду, почати поважати нашу країну, її інтереси і шукати певні рішення. Мені здається, що це набагато розумніше і раціональніше".

Довідково. Такер Карлсон був одним з найбільш популярних телевізійних журналістів у США. Його шоу Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News дивилися близько п'яти мільйонів людей.

Як зазначає ВВС, він підтримував Дональда Трампа та ключові аспекти його внутрішньої політики – рішучу боротьбу із нелегальною міграцією, право на носіння зброї. Карлсон скептично ставиться до проблеми глобальної зміни клімату, ґендерної ідеології та інших леволіберальних ідей.

Він не цурається конспірологічних теорій і, зокрема, стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці, і звинувачував США у підриві газопроводів "Північний потік".

У своєму шоу Карлсон регулярно обговорював пандемію коронавірусу, часом впадаючи у відверту конспірологію, і неодноразово повторював міркування Трампа про те, що на виборах 2020 року вкрали перемогу.

На думку деяких американських журналістів, саме ці твердження переповнили чашу терпіння власника Fox News, медіамагната Руперта Мердока: 24 квітня 2023 року Карлсона звільнили з телеканалу, хоча офіційно причину названо не було.

Проте Карлсон не розгубився і практично відразу ж завів власний бренд Tucker Carlson Network, який виходить в онлайн-ефір на власному сайті і веде прямі трансляції в соцмережі X.

У новому шоу Карлсона вже засвітилися великі політики правого штибу — угорський прем'єр Віктор Орбан, новий президент Аргентини Хав'єр Мілей і Дональд Трамп.