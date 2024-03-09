Німецький союз міст просить грошей на підземні укриття

Про це повідомляє DW з посиланням на голову об'єднання Андре Берггеггер.

"Безпеку більше не можна вважати чимось очевидним. Тепер ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами", - заявив він в інтерв'ю виданню медіагрупи Funke.

За його словами, захист мирних жителів ФРН є спільним завданням федеральної, земельної та місцевої влади й для цього знадобитися щонайменше 1 млрд євро в кожні наступні роки. Зазначається, що не йдеться про гроші зі спецфонду на переоснащення збройних сил, але лише це, на думку Берггеггера не розв'яже проблему.

Глава Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З 2 тис. цивільних сховищ часів холодної війни залишилося лише 600, які можуть наповнити близько 500 тисяч осіб.

Берггеггер вважає, що необхідно будувати нові, сучасні укриття та встановлювати додаткові сирени повітряної тривоги.

Він також заявив, що не бачить необхідності запроваджувати в школах додатковий предмет, присвячений цивільній обороні, а привернути увагу до можливих небезпек можна в дні презентації проєкту або за допомогою робочої групи.