Уряд відклав можливість виїзду військовозобов'язаних за кордон під заставу
Виїзд військовозобов'язаним українцям з України під заставу відклали, хоча планували на 1 вересня
Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев.
За його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відклав підписання постанови.
"Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло переконати суспільство у його доцільності", - написав Гетманцев.
Він переконаний, що на сьомому місяці війни з відрядженнями треба щось вирішувати. "Однак очевидним є й те, що пора ухвалювати зважені та прораховані рішення замість інтуїтивних".
- 31 серпня народна депутатка України Юлія Гришина розповіла, що поки у Кабміні не обговорюють можливість дозволити українським студентам виїзд за кордон.
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