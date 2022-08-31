Студентам поки не дозволять виїзд за кордон, - депутатка Гришина
Народна депутатка України Юлія Гришина розповіла, що поки у Кабміні не обговорюють можливість дозволити українським студентам виїзд за кордон
Про це Гришина написала у своєму telegram-каналі.
"Питання на Кабмін про можливість виїзду студентів не винесли. На жаль. Про строки та майбутні рішення розповісти не можу, адже не можу відповідати за Інших. Так само На жаль, не я приймаю це рішення. Я зробила все можливе, щоб воно було прийнято. І буду робити далі! Всі ваші нерви розумію, сама в такому ж стані", - пише нардепка Юлія Гришина.
- 12 серпня Юлія Гришина писала, що незабаром українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон.
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