Про це Гришина написала у своєму telegram-каналі.

"Питання на Кабмін про можливість виїзду студентів не винесли. На жаль. Про строки та майбутні рішення розповісти не можу, адже не можу відповідати за Інших. Так само На жаль, не я приймаю це рішення. Я зробила все можливе, щоб воно було прийнято. І буду робити далі! Всі ваші нерви розумію, сама в такому ж стані", - пише нардепка Юлія Гришина.

12 серпня Юлія Гришина писала, що незабаром українським студентам можуть дозволити виїзд за кордон.

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