Про це Гришина написала у своєму telegram-каналі.

За словами депутатки, ідея дозволити студентам виїжджати за кордон - це ініціатива Залужного.

"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти! Тепер черга Кабміну і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова", - написала народна депутатка України Юлія Гришина.

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