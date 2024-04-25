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Колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, простір біля неї отримає нову концепцію, - КМДА

25 квітня, 2024 четвер
18:52
Культура арка Дружби народів

У КМДА заявили, що колишню Арку Дружби народів, яку перейменували на Арку Свободи українського народу, не будуть демонтувати. Натомість простір біля неї отримає нову концепцію

Про це інформує КМДА, посилаючись на Департамент культури. 

"У столиці не демонтуватимуть одну з візитівок міста – арку "Свободи українського народу", її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію", - йдеться у повідомленні. 

У відомстві наголосили, що витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж Арки Свободи українського народу наразі - не найнагальніше питання, оскільки місто під час воєнного стану насамперед спрямовує кошти на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб киян.

Разом з тим, у КМДА зазначили, що наразі у Києві триває фінальна стадія декомунізації та дерусифікації. Фахівці вже сформували перелік 297 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР, які рекомендують усунути або перемістити. Серед них 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.

  • 14 травня 2022 року Київрада перейменувала Арку Дружби народів на Арку Свободи українського народу. 
  • У березні 2024 року експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) заявила, що такого перейменування недостатньо, Арку потрібно повністю демонтувати.
  • Згодом Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку Дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер монумент може бути демонтований. 

Теги:
Україна
декомунізація
новини Києва
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