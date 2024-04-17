Мінкульт позбавив статусу пам'ятки колишню Арку Дружби народів у Києві: тепер монумент може бути демонтований

Про це інформує пресцентр Мінкульту.

Зазначається, що цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії й може бути демонтований.

У Міністерстві додають, що Арка Дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

"Попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у висновку йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох нібито братніх народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його ярмом. Позбавляючись монументального ярма, ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", - підкреслив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.