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Мінкульт позбавив статусу пам'ятки колишню Арку Дружби народів у Києві: тепер монумент може бути демонтований

17 квітня, 2024 середа
14:22
Культура арка Дружби народів

Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку Дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер монумент може бути демонтований

Про це інформує пресцентр Мінкульту.

Зазначається, що цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії й може бути демонтований. 

У Міністерстві додають, що Арка Дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

"Попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики", - йдеться  у повідомленні. 

Крім того, у висновку йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох нібито братніх народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його ярмом. Позбавляючись монументального ярма, ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", - підкреслив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

  • 14 травня 2022 року Київрада перейменувала Арку Дружби народів на Арку Свободи українського народу. 
  • У березні 2024 року експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) заявила, що такого перейменування недостатньо, Арку потрібно повністю демонтувати.
Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
декомунізація
новини Києва
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