Politico: США готують контракти на озброєння для України на $6 млрд. Що вони включатимуть

Про це повідомляє Politico.

Двоє американських чиновників сказали виданню, що вміст пакета фінансування військової допомоги на $6 млрд може бути оголошений 26 квітня.

За словами одного з офіційних осіб і третьої особи, знайомої з цим питанням, пакет включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Politico пише, що обладнання, швидше за все, надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання, а не залучає з поточних запасів США.