Politico: США готують контракти на озброєння для України на $6 млрд. Що вони включатимуть
США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для українського війська на $6 млрд, які включатимуть широкий спектр допомоги
Про це повідомляє Politico.
Двоє американських чиновників сказали виданню, що вміст пакета фінансування військової допомоги на $6 млрд може бути оголошений 26 квітня.
За словами одного з офіційних осіб і третьої особи, знайомої з цим питанням, пакет включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.
Politico пише, що обладнання, швидше за все, надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання, а не залучає з поточних запасів США.
- 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.
- Того ж дня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.42 Купівля 39.42Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе