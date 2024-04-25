США відправлять новий пакет допомоги Україні "якомога швидше", - генерал Браун

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз К. Браун, виступаючи на Форумі глобальної безпеки, передає "Голос Америки".

Він підкреслив, що в Пентагоні зосереджувались тривалий час на плануванні подальших кроків щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в очікуванні ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування. Тепер військове відомство Америки відправить Україні озброєння в межах погодженого президентом США Джо Байденом пакета "якомога швидше".

"Як ви уявляєте, те, чим ми займаємося в Міністерстві оборони, — це планування. І ми багато плануємо. І ми завжди намагаємося випереджати будь-які рішення. І знаючи, розумієте, що ми працюємо щодо забезпечення додаткового фінансування - додаткового фінансування пріоритетів національної оборони – ми були зосереджені на ньому протягом тривалого часу, й розуміючи, що ми дедалі більше наближаємося до цього, особливо минулого тижня, коли палата (представників, - ред.) прийняла рішення, ми були готові в плані дозволів та переміщення боєприпасів в Україну", - заявив генерал США.

Також Браун запевнив: "Ми доправимо ці спроможності в Україну якомога швидше".

20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.

Того ж дня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.

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