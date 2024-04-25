"Незаконне доручення": дипломат Чалий про зупинку видачі документів закордоном військовозобов’язаним
Колишній Надзвичайний і Повноважний посол України у США Валерій Чалий заявляє про незаконність зупинення видачі документів військовозобов’язаним за кордоном, наголошуючи на важливості дотримання законодавства навіть у воєнний час
Про це він заявив в етері Еспресо.
"У нас прийнятий був новий закон, зміни до законодавства про мобілізацію, які не вступили ще в дію. Згідно з Конституцією, здається, 65 стаття регламентує, які права в період воєнного, надзвичайного стану можуть бути обмежені і які не можуть бути обмеженими. Ця позиція підпадає під ті права, які можуть бути звужені тільки, а тепер найголовніше, законом. Ніякі бюрократичні підрядні акти, доручення не мають тут жодної сили, тому абсолютно спокійно чекаємо 18 травня", - пояснив Чалий.
За його словами, якби закон вже вступив у дії, то тоді перед законом усі були б рівними й для чоловіків в Україні, і для тих, хто перебуває за кордоном. Водночас зупинення видачі документів військовозобов'язаним за межами країни нині є незаконним.
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"Зі свого погляду суб'єктивно, але все-таки в мене юридична освіта і я заступником міністра працював, я стверджую, це незаконне доручення, яке надійшло. Тільки не треба все на МЗС звалювати, тому що ці черги, які ви бачите в паспортному сервісі ДП Документ - це взагалі не МЗС, це взагалі не посольство, не консульство. Посольства і консульства налагодили багато де, особливо в Польщі, електронні черги, у них нема цих черг. А ДП Документ сказав: у нас технічні проблеми й все. Тому ця гра без попередження, зненацька застала буквально людей, які брали квитки, хотіли забрати паспорти й тут раптом їм це обрубали в один день. Це абсолютно ненормальний підхід, завжди планувались, за тиждень було оголошення консульства, посольства - підготуйтесь до ситуації, з такого-то числа будуть зміни", - наголосив Чалий.
Експосол вважає, що це ланцюжок спроби повернення громадян призовного віку: "Якщо хтось думає, що таким чином значна частина чоловіків призовного віку повернеться, я думаю, що це завищені очікування, хоча побачимо результати. У будь-якому разі це зараз уже має багато негативних наслідків, розділення людей, ставлення до української держави".
- У вівторок, 23 квітня, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку
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