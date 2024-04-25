Литовська армія назвала заяву Білорусі про нібито зірвану атаку дронів дезінформаційною атакою
У Білорусі сьогодні, 25 квітня, заявили про нібито зірвану атаку безпілотників з території Литви на Мінськ. У Вільнюсі назвали це дезінформаційною атакою
Про це повідомляє LRT.
За словами представника відділу стратегічних комунікацій литовської армії майора Гінтаутаса Чюніса, таке повідомлення Мінська про нібито зірвану ними дронову атаку з території його країни є дезінформацією, і вона "викликає лише посмішку".
"Це нісенітниця, я не можу знайти іншого слова", - додав Чюніс.
Водночас слова Мінська також заперечує представниця комунікаційної служби командувача армії Живіле Діджгалвієне.
"Ворожа інформаційна діяльність характеризується дезінформацією та неправдивими звинуваченнями. Литовська армія не вживала і не вживає жодних ворожих дій проти інших країн", - сказала вона.
Також ситуацію прокоментував очільник Литовського національного центру кризового реагування Вільмантас Віткаускас, зауваживши, що інформація від білоруських служб про нібито угруповання в Литві й Польщі, які прагнуть зашкодити Мінську, не нова.
"Такі наративи лунають вже довгий час і вони ставали особливо активними під час оборонних навчань НАТО у державах Балтії, і Лукашенко виходив з подібними заявами на початку березня… Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як триваючу ворожу провокацію та інформаційну атаку проти Литви, що не має нічого спільного з реальністю. Можна вважати, що вони також розраховані на внутрішню аудиторію країни, оскільки зараз відбуваються "народні збори", - пояснив Віткаускас.
- 25 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що основним реальним ризиком для країни є війна в Україні.
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