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Литовська армія назвала заяву Білорусі про нібито зірвану атаку дронів дезінформаційною атакою

25 квітня, 2024 четвер
19:25
Світ Литва прапор

У Білорусі сьогодні, 25 квітня, заявили про нібито зірвану атаку безпілотників з території Литви на Мінськ. У Вільнюсі назвали це дезінформаційною атакою

Про це повідомляє LRT. 

За словами представника відділу стратегічних комунікацій литовської армії майора Гінтаутаса Чюніса, таке повідомлення Мінська про нібито зірвану ними дронову атаку з території його країни є дезінформацією, і вона "викликає лише посмішку".

"Це нісенітниця, я не можу знайти іншого слова", - додав Чюніс. 

Водночас слова Мінська також заперечує представниця комунікаційної служби командувача армії Живіле Діджгалвієне. 

"Ворожа інформаційна діяльність характеризується дезінформацією та неправдивими звинуваченнями. Литовська армія не вживала і не вживає жодних ворожих дій проти інших країн", - сказала вона. 

Також ситуацію прокоментував очільник Литовського національного центру кризового реагування Вільмантас Віткаускас, зауваживши, що інформація від білоруських служб про нібито угруповання в Литві й Польщі, які прагнуть зашкодити Мінську, не нова. 

"Такі наративи лунають вже довгий час і вони ставали особливо активними під час оборонних навчань НАТО у державах Балтії, і Лукашенко виходив з подібними заявами на початку березня… Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як триваючу ворожу провокацію та інформаційну атаку проти Литви, що не має нічого спільного з реальністю. Можна вважати, що вони також розраховані на внутрішню аудиторію країни, оскільки зараз відбуваються "народні збори", - пояснив Віткаускас. 

  • 25 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що основним реальним ризиком для країни є війна в Україні.
Теги:
Білорусь
Литва
безпілотник
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