Литовська армія назвала заяву Білорусі про нібито зірвану атаку дронів дезінформаційною атакою

Про це повідомляє LRT.

За словами представника відділу стратегічних комунікацій литовської армії майора Гінтаутаса Чюніса, таке повідомлення Мінська про нібито зірвану ними дронову атаку з території його країни є дезінформацією, і вона "викликає лише посмішку".

"Це нісенітниця, я не можу знайти іншого слова", - додав Чюніс.

Водночас слова Мінська також заперечує представниця комунікаційної служби командувача армії Живіле Діджгалвієне.

"Ворожа інформаційна діяльність характеризується дезінформацією та неправдивими звинуваченнями. Литовська армія не вживала і не вживає жодних ворожих дій проти інших країн", - сказала вона.

Також ситуацію прокоментував очільник Литовського національного центру кризового реагування Вільмантас Віткаускас, зауваживши, що інформація від білоруських служб про нібито угруповання в Литві й Польщі, які прагнуть зашкодити Мінську, не нова.

"Такі наративи лунають вже довгий час і вони ставали особливо активними під час оборонних навчань НАТО у державах Балтії, і Лукашенко виходив з подібними заявами на початку березня… Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як триваючу ворожу провокацію та інформаційну атаку проти Литви, що не має нічого спільного з реальністю. Можна вважати, що вони також розраховані на внутрішню аудиторію країни, оскільки зараз відбуваються "народні збори", - пояснив Віткаускас.