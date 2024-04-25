Лукашенко назвав основним реальним ризиком для Білорусі "гарячу точку в Україні"

Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.

"Сьогодні поговоримо про те, якими силами та засобами нагнітаються загрози нашій національній безпеці. Основний реальний ризик створює гаряча точка в регіоні - звичайно ж, Україна", - сказав Лукашенко.

Крім цього, на його думку, Сполучені Штати нібито роблять усе можливе, щоб втягнути Білорусь у конфлікт: "Вашингтон робить усе, щоб втягнути нашу країну в конфлікт. Запустити механізм залучення інших держав, тобто послабити і західноєвропейські, і східноєвропейські регіони".

Водночас він прокоментував виділення допомоги для України й заявив, що це "найважливіший фактор ескалації конфлікту в Україні".