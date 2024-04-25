Лукашенко назвав основним реальним ризиком для Білорусі "гарячу точку в Україні"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у четвер, 25 квітня, що основним реальним ризиком для країни є війна в Україні
Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.
"Сьогодні поговоримо про те, якими силами та засобами нагнітаються загрози нашій національній безпеці. Основний реальний ризик створює гаряча точка в регіоні - звичайно ж, Україна", - сказав Лукашенко.
Крім цього, на його думку, Сполучені Штати нібито роблять усе можливе, щоб втягнути Білорусь у конфлікт: "Вашингтон робить усе, щоб втягнути нашу країну в конфлікт. Запустити механізм залучення інших держав, тобто послабити і західноєвропейські, і східноєвропейські регіони".
Водночас він прокоментував виділення допомоги для України й заявив, що це "найважливіший фактор ескалації конфлікту в Україні".
- Нещодавно Лукашенко заявив, що якби його країна повноцінно вступила у війну проти України, то це нічого б не змінило.
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