Потрібно наповнити пакети допомоги потрібною зброєю: Зеленський про підготовку до "Рамштайну"

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

За його словами, на "Рамштайні" обговорюватиметься, як щонайшвидше подолати проблеми й складнощі, які накопичилися за пів року - період очікування допомоги від США.

"Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики. Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам", - сказав Зеленський.

Також український лідер зауважив, що держава працює з партнерами у сфері інвестицій у виробництво в Україні, оскільки зараз за деякими напрямами "можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів".

"Під час візитів, під час перемовин, у контактах урядовців із партнерами ми обговорюємо можливість більш масштабного залучення фінансів, щоб країни, які володіють коштами, але не мають власних виробничих потужностей, – щоб вони будували свій арсенал разом із нами й нам зараз для фронту допомагали", - підкреслив президент.

Зеленський також розповів про розмову з спікером палати представників Майком Джонсоном, з лідером республіканців у сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером більшості Чаком Шумером. Він подякував "за лідерство, яке зараз гарантувало, що демократія у світі не втратить позицій".

"Ще говоритиму з лідером демократів у палаті представників Гакімом Джеффрісом. Тематика всіх розмов – це наша спільна сила – усіх, хто цінує людське життя й прагне зберегти наш спосіб життя, те, що об’єднує всіх нас у євроатлантичній спільноті. Говорили про "петріоти", про силу наших арсеналів, про нашу політичну взаємодію. Можемо перемогти російський терор. Мусимо це зробити", - резюмував Зеленський.