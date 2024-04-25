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Потрібно наповнити пакети допомоги потрібною зброєю: Зеленський про підготовку до "Рамштайну"

25 квітня, 2024 четвер
21:41
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про теми, які підійматимуться на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться завтра, 26 квітня

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні. 

За його словами, на "Рамштайні" обговорюватиметься, як щонайшвидше подолати проблеми й складнощі, які накопичилися за пів року - період очікування допомоги від США. 

"Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики. Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам", - сказав Зеленський. 

Також український лідер зауважив, що держава працює з партнерами у сфері інвестицій у виробництво в Україні, оскільки зараз за деякими напрямами "можемо виробляти значно більше, ніж є власних коштів". 

"Під час візитів, під час перемовин, у контактах урядовців із партнерами ми обговорюємо можливість більш масштабного залучення фінансів, щоб країни, які володіють коштами, але не мають власних виробничих потужностей, – щоб вони будували свій арсенал разом із нами й нам зараз для фронту допомагали", - підкреслив президент. 

Зеленський також розповів про розмову з спікером палати представників Майком Джонсоном, з лідером республіканців у сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером більшості Чаком Шумером. Він подякував "за лідерство, яке зараз гарантувало, що демократія у світі не втратить позицій". 

"Ще говоритиму з лідером демократів у палаті представників Гакімом Джеффрісом. Тематика всіх розмов – це наша спільна сила – усіх, хто цінує людське життя й прагне зберегти наш спосіб життя, те, що об’єднує всіх нас у євроатлантичній спільноті. Говорили про "петріоти", про силу наших арсеналів, про нашу політичну взаємодію. Можемо перемогти російський терор. Мусимо це зробити", - резюмував Зеленський. 

  • 25 квітня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту інфраструктури від російських ударів та ситуації на фронті.

Теги:
Україна
Президент України
Війна з Росією
допомога Україні
Володимир Зеленський
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