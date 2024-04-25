Захист інфраструктури, фронт та контракти на озброєння: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 квітня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту інфраструктури від російських ударів та ситуації на фронті
Про це він повідомив у telegram.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль детально відзвітував щодо захисту енергетичних, соціальних, безпекових, транспортних об'єктів та забезпечення зв’язку всіма доступними Україні засобами: інженерними, РЕБ та ППО. Наразі є відповідні доручення та терміни реалізації.
Крім того, обговорили зведення фронту: основні напрямки, дії України та ймовірні дії РФ, забезпечення війська всім необхідним.
"Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - додав Зеленський.
- Раніше стало відомо, що Міноборони закликає міжнародних партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість і купувати товари оборонного призначення для потреб Сил оборони України саме в українського виробника.
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