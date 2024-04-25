Захист інфраструктури, фронт та контракти на озброєння: Зеленський провів Ставку

Про це він повідомив у telegram.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль детально відзвітував щодо захисту енергетичних, соціальних, безпекових, транспортних об'єктів та забезпечення зв’язку всіма доступними Україні засобами: інженерними, РЕБ та ППО. Наразі є відповідні доручення та терміни реалізації.

Крім того, обговорили зведення фронту: основні напрямки, дії України та ймовірні дії РФ, забезпечення війська всім необхідним.

"Третє питання – контракти. Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - додав Зеленський.