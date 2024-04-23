Зброя і техніка: Міноборони уклало контракти на 582 млрд грн, майже 50% - із українськими виробниками
Міністерство оборони України станом на квітень 2024 року уклало контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки на суму 582,2 мільярда гривень: майже половина з них - з українськими виробниками
Про це повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Йдеться про угоди, які укладалися в різні роки, та які мають різний термін завершення. Втім, вже за частиною з них у 2024 році передбачено до оплати 254 мільярди гривень.
Джигир наголосив, що попри вагому допомогу країн-партнерів, важливим є також залучення інвестицій для розвитку власних спроможностей вітчизняного оборонного сектору.
"Ми заохочуємо міжнародних партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість і купувати товари оборонного призначення для потреб Сил оборони України саме в українського виробника. Це – життєво необхідна річ, адже ці фінанси працюватимуть на нашу країну, стимулюватимуть вітчизняне виробництво та слугуватимуть драйвером економіки України", - сказав він.
На думку Джигира, зосередження на власних потужностях допоможе покращити постачання озброєння й техніки для української армії, але його розвиток ускладнений через війну з РФ.
- Раніше Міністерство оборони України повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.
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