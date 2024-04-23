Зброя і техніка: Міноборони уклало контракти на 582 млрд грн, майже 50% - із українськими виробниками

Про це повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Йдеться про угоди, які укладалися в різні роки, та які мають різний термін завершення. Втім, вже за частиною з них у 2024 році передбачено до оплати 254 мільярди гривень.

Джигир наголосив, що попри вагому допомогу країн-партнерів, важливим є також залучення інвестицій для розвитку власних спроможностей вітчизняного оборонного сектору.

"Ми заохочуємо міжнародних партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість і купувати товари оборонного призначення для потреб Сил оборони України саме в українського виробника. Це – життєво необхідна річ, адже ці фінанси працюватимуть на нашу країну, стимулюватимуть вітчизняне виробництво та слугуватимуть драйвером економіки України", - сказав він.

На думку Джигира, зосередження на власних потужностях допоможе покращити постачання озброєння й техніки для української армії, але його розвиток ускладнений через війну з РФ.