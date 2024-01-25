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Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, - Умєров

25 січня, 2024 четвер
15:11
Економіка Рустем Умєров

Міністерство оборони України повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ

Про на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр оборони Рустем Умєров, а також повідомили пресслужби Міністерства оборони та Служби безпеки України.

Рустем Умєров зазначив, що раніше був затриманий керівник одного з головних управлінь Міністерства оборони. 

"Над справою працює СБУ у взаємодії та за сприяння Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора. Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене. Працюємо далі", - написав Умєров.

У Службі безпеки повідомили, що “до бюджету повернуто майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів”.

Військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора «схеми» – керівника одного з головних управлінь Міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

“Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель”, - йдеться у матеріалі СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Фото: Служба безпеки України


Фото: Служба безпеки України

  • 23 грудня повідомлялося, що Служба безпеки України викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.
  •  8 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що новин про затримання та кримінальні справи, пов’язані із корупцією у відомстві, буде більше.
  • 8 січня Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства в розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.
Теги:
Суспільство
Кримінал
Україна
СБУ
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
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