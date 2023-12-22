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Оновлено

СБУ викрила високопосадовця Міноборони: той намагався розікрасти майже 1,5 млрд грн на боєприпасах

22 грудня, 2023 п'ятниця
21:43
Кримінал

Служба безпеки України викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України

Про це інформує Міністерство оборони України.

Військова контррозвідка СБУ спільно з Міністерством оборони та Офісом Генпрокурора ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

"Закупівля відбувалась за завищеними цінами та в обхід антикорупційних запобіжників. До того ж група посадових осіб намагалася придбати за вищою ціною боєприпаси, які вже і так були законтрактовані міністерством до цього за ринковими цінами. Про це стало відомо 16 грудня, після чого було негайно розпочато аудиторське дослідження, яке попередньо підтвердило всі ознаки порушення", - йдеться в повідомленні. 

У МО повідомили, що в результаті заходів у Києві затримано причетного до оборудки начальника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони. 
 
За даними слідства, посадовець у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання боєприпасів із цим самим виробником. Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість", - заявили в СБУ.
 
Там додали, що фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, у грудні цього року підписав додаткову угоду з грифом "для службового користування".
 
"Після пролонгації "старого" договору на рахунки іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником. У службових приміщеннях підприємства та Головного управління сьогодні зранку почались обшуки, під час яких у фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, посадовцю буде оголошено про підозру", - наголосили в СБУ.
 
Там додали, що фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.
 
Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Зокрема, 22 грудня стало відомо, що ексзаступника директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю Сергія Головатого визнали винним у хабарі та засудили на 10,5 року.
СБУ
Міністерство оборони
ЗСУ
Офіс генпрокурора
Міністр оборони України
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