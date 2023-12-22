Експосадовця Держслужби експортного контролю Головатого засудили до 10,5 року тюрми за хабар

Про це пише САП.

Вищий антикорупційний суд України визнав Головатого винним у вимаганні $250 тис. хабаря та одержанні частини цих коштів.

"За вироком суду колишньому посадовцю призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком три роки, з позбавленням 7 рангу державного службовця, з конфіскацією усього належного особі на праві власності майна, зокрема $42 950 і два злитки золота, вагою по 5 грамів кожний", - йдеться у повідомленні.

Його затримали в судовій залі і зараз він перебуває під вартою. Рішення суду можна апелювати протягом тридцяти днів.

Що передувало

У грудні 2015 року Служба безпеки України затримала Сергія Головатого за отримання хабаря. За результатами розслідування встановлено, що він незаконно вимагав від підприємства суму у $250 тис.

За ці гроші він обіцяв прийняти рішення в інтересах даного підприємства щодо його реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю та надання дозволу на експорт товарів подвійного призначення за кордон.

У момент затримання, правоохоронні органи вилучили від державного службовця суму в $125 тис., які знаходилися в його мешканні та автомобілі. Обвинувальний акт було передано до суду у 2016 році.