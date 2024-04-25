Нам це все, звісно, давно зрозуміло. Але інколи не завадить іще раз сформулювати.

1. Це мислення, де немає простору для дії, індивідуальної та колективної — бо все описується в термінах природи, неуникності, невідворотності, у термінах незалежної від волі людей стихії, у термінах "льдіни". Це метафізика льдіни.

2. "Інтелектуал" у цьому мисленні — це спостерігач, меланхолійний обсерватор, який "констатує", без жодної надії щось змінити. Який дає оцінки, видає судження (хто їм надав це право, цікаво?), який є "арбітром" історичного процесу. Це апофеоз vita passiva і всесвітньої приреченості

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3. У цій метафізиці "льдіни" немає тих, хто бореться, вони просто анульовані, незгадані, забуті. Це те, в чому полягає відмінність української та російської традиції протягом століть — у чому відмінні Шевченків "Кавказ" та "Мцирі" Лермонтова щодо російських кавказьких злочинів початку ХІХ ст.: Лермонтов, який бачить у Кавказі тільки минуле, без майбутнього, приреченість перед "льдінами" - і Шевченко, який бачить "борітеся — поборете".

Звісно, в Акуніна немає України, немає навіть малесенької сміливості зрозуміти, що окрім двох частин "льдіни", є ще ті, хто відчайдушно, ціною своїх життів і свого майбутнього, прагнуть цю "льдіну" нарешті розколоти.

4. Цьому мисленню приємно бути в еміграції, приємно бути "осколком", приємно бути алібі для тих, хто все ще чекає "іншої Росії" - і воно буде мовчати про те, що єдиний шанс (якщо він взагалі є) на "іншу Росію" - це поразка "льдіни", а поразка можлива тільки за перемоги України, і тому ця вся російська еміграція має хоч якийсь сенс тільки завдяки українській боротьбі, і тому її питання має бути друго-, третьо-, десяторядним.

Але ці люди так це ніколи не формулюватимуть. Бо сказати, що Україна — перша, а Росія — колись потім, сказати це для них якраз і означає втратити усю цю прекрасну метафору емігрантської "велікої Росії", за яку вони чіплятимуться до останнього.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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