Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Мертві душі" Гоголя як головна метафора "русского міра"
OPINION

"Мертві душі" Гоголя як головна метафора "русского міра"

Володимир Єрмоленко
1 квітня, 2024 понедiлок
10:07
Погляд Володимир Єрмоленко

Думаю, "Мертві душі" лишається однією з головних метафор, які описують "русскій мір"

Маланюк мав рацію, коли побачив у Гоголя саме цю тему та її ключовий вплив на подальшу російську культуру. Коли я бачу всілякі звернення Пу до всяких "федеральних зборів", я бачу в "аудиторії" мертві душі, оболонки без серцевини, автомати без облич. Саме вони там роблять кар’єру та проповзають на саму гору. Бо смерть має бути нагорі ієрархії

Але на відміну від Гоголя, наприклад, Достоєвський і творці сучасної чорнухи росліту, в тому, що Гоголь бачив хворобою і чому він ставив діагноз, Достоєвський і Ко побачили спасіння Росії, її винятковість і "умомросіюнепонять".

А Гоголь зрозумів ключову річ: смерть теж хоче жити. Смерть хоче мати свій Lebensraum. Вона бореться за свою територію. І задля того вона вплітається в життя, щоб знищити його зсередини.

Читайте також: Яке миритися?! А дітей нам хто поверне?!

Гоголівські "російські" твори — про те, як смерть стає повноцінним суб‘єктом у житті.

Смерть як мертві душі, як одиниці людської реальності, які щось говорять і приймають рішення, як механізація, як імітація, як порожність, як сліпа готовність коритися тощо.

Але Гоголь також показав, як це не парадоксально, життєву силу цієї смерті. Її силу в боротьбі за виживання. І головну річ: у боротьбі за виживання смерть може бути сильнішою за саме життя. Імітація життя може бути сильнішою за саме життя. І це головний жах, який він помітив і який він описав. Можливо, тому, що надто добре його знав.

"Русскій мір" — це про те, що смерть відчайдушно хоче жити. І через те хоче витіснити з життя саме життя.

Ми бачимо сьогодні досить наочну ілюстрацію того старого діагнозу.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Росія
Війна з Росією
русскій мір
Читайте також:
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
29 березня, 2024 п'ятниця
"Хтось дуже хотів отримати медаль": ВМС ЗСУ підтвердили, що 28 березня росіяни збили власний винищувач
Радослав Сікорський
29 березня, 2024 п'ятниця
Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують
польща україна , біженці
29 березня, 2024 п'ятниця
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.42
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 квітня
11:29
На фото: Логотип Євробачення-2024
Євробачення-2024: Україна вибула з трійки фаворитів букмекерів
11:25
Весна у Києві
Тепло, наче в травні: в Україні зафіксували два температурні рекорди
11:24
Інтерв’ю
Андрій Когут
Андрій Когут: Найпоширеніша історична брехня РФ - про те, що українська незалежність сталася сама собою і ніхто за неї не боровся
11:16
електроенергія, шахеди
РФ ударила по високовольтній підстанції у Запорізькій області: ситуація в енергосистемі станом на 1 квітня
11:13
Україна Японія
Україна отримала $118 млн від уряду Японії на охорону здоров’я та відновлення
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
У США можуть проголосувати за допомогу Києву, а в Україні мали б бути вибори президента. Акценти світових ЗМІ 1 квітня
11:08
Ексклюзив
Росіянам знадобилося півтора місяця, щоб поновити масштабні ракетні удари: експерт з питань нацбезпеки Варченко про темпи відновлення ракет у РФ
10:55
авто
У березні в Україні продали понад 6 тис. легкових авто: яку марку купували найчастіше
10:50
малюнок, діти
У Харкові завершують будівництво першої з дев'яти підземних шкіл
10:43
Христина Соловій
Соловій розповіла, з ким зустрічається після розриву з Жаданом
10:39
Ігор Терехов
Терехов прокоментував чутки про підготовку наступу РФ на Харків і можливість евакуації
10:21
У Харкові затримали працівницю дитсадка: її підозрюють у коригуванні ракетних ударів РФ по місту
10:02
Пил із Сахари накриє Україну: в гідрометцентрі порадили зачинити вікна
09:51
Стефан Сежурне
Франція очікує від Китаю "чітких сигналів" для Росії щодо війни в Україні
09:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 квітня: скільки просять за долар та євро в банках
09:31
Ексклюзив
Сергій Згурець
Інтенсивність бойових дій трохи зменшилася: Згурець про ситуацію на фронті
09:29
Огляд
Себастьян Фундора та Тім Цзю (праворуч)
У боксі сталася сенсація року, визначилися усі учасники Євро-2024, а росіянам не раді на Олімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень
09:16
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Місцеві вибори в Туреччині: партія Ердогана програє опозиції
08:57
крилата ракта "Калібр"
Гуменюк пояснила, чому росіяни тепер рідше обстрілюють Україну "калібрами"
08:35
У столиці Індії десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти прем'єра Моді: вимагають вільних і чесних виборів
08:32
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Російський генерал назвав причиною теракту в Підмосков'ї "відключення свідомості та чипи"
08:02
Монро
У США на аукціоні продали понад 600 речей Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера
08:02
OPINION
Михайло Басараб
РФ звинуватила Україну в тероризмі, а ми вигадували правові евфемізми
07:51
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ втратила за добу 20 танків, 32 артсистеми і 710 військових, - Генштаб
07:32
Прем'єр-міністр Лівії
Резиденцію прем'єра Лівії обстріляли з гранатометів
07:18
КНДР, Північна Корея
КНДР ухвалила план запуску нових супутників-шпигунів у 2024 році
06:57
спека
У Токіо зафіксували рекордно високу температуру повітря для березня
06:42
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу переніс хірургічне втручання
06:33
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу пообіцяв вивезти цивільних з Рафаха перш ніж атакувати ХАМАС
06:01
Артем Довбик
Український бомбардир Довбик зробив дубль за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії
05:42
Донеччина, Авдіївка, Желанне
В ISW назвали напрямок, на якому РФ може розпочати новий масштабний наступ
05:20
Андрій Лунін
Український голкіпер Лунін зіграв 11-й у сезоні "сухий" матч за "Реал"
00:56
НАТО
"Україна зробить значний внесок у нашу безпеку": країни Балтії закликають НАТО дати Україні чіткий шлях до членства
00:03
NaVi стала чемпіоном світу з Conter Strike 2
Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2
2024, неділя
31 березня
23:55
Ексклюзив
Порошенко
"Вважаю злочином, що побудовою фортифікацій ми не займалися весь цей час", - Порошенко
23:50
Весна у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 1 квітня
23:32
Посол США в Україні Бріджит Брінк
У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість України, - посол США Брінк
23:28
КДБ Білорусі
КДБ Білорусі заявив про нейтралізацію "агентів спецслужб України"
23:20
Ракетоносій "калібрів"
Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express
23:19
Ексклюзив
Порошенко
Порошенко інвестував перші 150 млн грн у науково-дослідні розробки сучасного засобу РЕБ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV