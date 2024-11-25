Ракетне балансування України та Росії та солідарність Європи, яка не повинна похитнутися в епоху Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 листопада
У фокусі міжнародних видань – як вплинуло рішення Байдена дозволити Україні запускати американські ракети по території Росії на хід війни, та чи очікувати від Трампа відкликання американської допомоги
Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 25 листопада.
Відкликання американської допомоги Трампом наступного року - буде
Дональд Трамп, Фото: gettyimages
У The Guardian пишуть, що рішення Джо Байдена дозволити Україні запускати американські ракети великої дальності по території Росії, нібито у відповідь на розгортання Володимиром Путіним північнокорейських військ у Курській області, підняло моральний дух Києва. Однак це не змінило правила гри в тому, що стало жорстокою, безжальною війною на виснаження.
Журналісти пишуть, що потенційне відкликання американської допомоги ізоляціоністом Дональдом Трампом наступного року, щоб примусити Україну до несправедливого миру, безумовно, буде. Таким чином, європейським націям терміново потрібна стратегія відповіді на цю перспективу.
Відчуття втоми від війни стало більш поширеним у Європі після невдалого українського контрнаступу України 2023 року й наступного спалаху війни на Близькому Сході. Очевидний запуск Москвою 21 листопада нещодавно розробленої гіперзвукової балістичної ракети по українському місті Дніпро, хоча й озброєної звичайною боєголовкою, також був спрямований на європейських виборців, які боялися подальшої ескалації.
Європа має забезпечити Україні збереження важелів впливу на будь-які майбутні переговори. У разі американського розвороту щодо допомоги Європа має надати м’язи – як військові, так і фінансові – щоб компенсувати та зміцнити руку президента України Зеленського, якщо відбудуться будь-які переговори, і зробити так, щоб її голос був почутий.
"Континент має кинути виклик будь-якій спробі нового президента США узаконити розчленування суверенної європейської держави. Дипломатично пан Зеленський висловив схвалення підходу новообраного президента США до зовнішньої політики "мир через силу". Але, ймовірно, європейським країнам доведеться зберегти сильну Україну після інавгурації Трампа. У нестабільному світі підтримка Києва має вирішальне значення для безпеки Європи", - підсумували у виданні.
Що стоїть за ракетним балансуванням між Україною та Росією
У The New York Times зазначають, що російський удар по Дніпру завдав невеликої шкоди, але завершив довгий тиждень взаємних дій у війні в Україні, перемістивши фокус з наземних штурмів на полі бою на бойові дії з ракетами.
Перед тим Україна випустила ракети більшої дальності, надані США та Британією, по військових об’єктах на території Росії. Путін чітко дав зрозуміти, що випробування російської ракети було відповіддю на ці удари — попередженням Заходу переглянути військову допомогу Києву.
"Ракетні дуелі великої дальності велися разом із бойовими діями на лінії фронту, але вони не мають помітного впливу на землю, що свідчить про те, що вони служать політичним цілям, а не військовим", - пишуть журналісти.
В Україні удар по Дніпру викликав хвилювання, але у війні мало що змінилося.
Ані надані США ракети, якими Україна нещодавно отримала дозвіл стріляти по Росії, ані експериментальна ракета, яку Росія відправила назад, не доступні в достатній кількості для того, щоб мати значний військовий ефект, кажуть аналітики.
Зокрема, Київ все ще перебуває у суттєво невигідному становищі на полі бою, де її нечисленні сили повільно відступають під інтенсивними російськими нападами.
"Україна швидко наближається до точки, коли, якщо вона не розв'яже проблему людських ресурсів, їй буде важко захищати фронт", - пише про перспективи України Королівський інститут об'єднаних збройних сил.
Без більшої кількості солдатів - крах бойових позицій прискориться.
Американські ракети, які Україні дозволили запускати по Росії, матимуть певний вплив. Вони змусили Росію перемістити літаки з аеродромів поблизу кордону та могли б допомогти зупинити наступ Росії в районі Курська. Але Україна має занадто мало ATACMS, щоб завдати суттєвої шкоди військовому матеріально-технічному забезпеченню Росії біля кордону, кажуть деякі військові аналітики.
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