Війська виводять із двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки: Згурець про Курахівський напрямок
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Курахівському напрямку ділянки біля населених пунктів Катеринівка та Юріївка противник хотів перетворити на пастки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо бойових дій навколо Курахового, ми знаємо, що ворог проводить наступальні дії з півночі, півдня та сходу. Говорячи про окупацію противником Катеринівки, то цей населений пункт був крайньою точкою на сході тієї кишеньки, де були ще Іллінка та Єлизаветівка. А те, що загарбник захопив Катеринівку, це означає, що наші війська здійснюють заходи, які пов'язані з відходом з цієї кишені, що сформувалася на південь від Курахового", - прокоментував Сергій Згурець.
За його словами, Юріївка – населений пункт, що розташований на північ від Курахового, де ворог так само намагається здійснити вихід до села Сонцівка, а далі - на Курахове.
"Ділянки досить раціонально утримуються українськими оборонцями, відповідно, проводяться заходи, які скеровані на виведення військ з цих двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
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