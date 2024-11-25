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Війська виводять із двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки: Згурець про Курахівський напрямок

Ірена Моляр
25 листопада, 2024 понедiлок
10:02
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Курахівському напрямку ділянки біля населених пунктів Катеринівка та Юріївка противник хотів перетворити на пастки

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо бойових дій навколо Курахового, ми знаємо, що ворог проводить наступальні дії з півночі, півдня та сходу. Говорячи про окупацію противником Катеринівки, то цей населений пункт був крайньою точкою на сході тієї кишеньки, де були ще Іллінка та Єлизаветівка. А те, що загарбник захопив Катеринівку, це означає, що наші війська здійснюють заходи, які пов'язані з відходом з цієї кишені, що сформувалася на південь від Курахового", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, Юріївка – населений пункт, що розташований на північ від Курахового, де ворог так само намагається здійснити вихід до села Сонцівка, а далі - на Курахове.

"Ділянки досить раціонально утримуються українськими оборонцями, відповідно, проводяться заходи, які скеровані на виведення військ з цих двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

 

  • 25 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби 24 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 217 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку.
  • Аналітики Інституту вивчання війни (ISW) зазначають, що є суттєві зміни на лінії фронту в Донецькій області, які свідчать про активізацію бойових дій. Російські війська демонструють найшвидші темпи просування з початку 2023 року, зокрема в районах Вугледара та Великої Новосілки.
Теги:
Новини
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Курахове
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