Лілу45 та Галич з O.Torvald презентували спільну пісню

Премʼєра відбулася на YouTube.

"Ми живемо в час, коли опускаються руки, всі навколо травмовані та втомлені, бажання щось робити пропадає, навіть не почавшись. Але я впевнений, що саме цей час для того, щоб обʼєднувати зусилля, шукати нові шляхи реалізації, надихатися іншими, жити, та надихати інших, іноді заставляти себе робити те, що раніше надавало тобі крила", - поділився Галич в instagram.

Лілу45 та Женя Галич стали авторами музики та слів.

Композиція розповідає про складні стосунки.

"Ця пісня для мене – це маленьке життя, прожите за кілька хвилин. Ми з Женею хотіли передати всі ті емоції, які відчуваємо в стосунках з друзями", – додала Лілу45.



