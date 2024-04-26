Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Олімпіади, - ЗМІ
Франція веде непублічні переговори з Грецією, щоб отримати ЗРК Crotale на час проведення Олімпійських ігор у Парижі
Про це повідомила грецька газета Kathimerini з посиланням на джерела, передає ЄП.
За даними газети, контакти між Афінами і Парижем стосовно ЗРК Crotale розпочалися в листопаді 2023 року, але поки не отримали жодного розвитку.
Французи пропонують дві схеми передачі комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких військових, другий – оренду самого ЗРК на період, довший за тривалість ігор.
У ЗМІ додають, що прохання Франції пов’язане з тим, що вона має намір передати Україні більше зенітно-ракетних комплексів, а отже, потребує допомоги союзників для забезпечення ППО в Парижі на час Ігор.
Система Crotale прийнята на озброєння ВПС Греції у 2003 році. Вона має дальність роботи від 11 до 20 кілометрів і максимальну висоту ураження до шести кілометрів.
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