Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Олімпіади, - ЗМІ

Про це повідомила грецька газета Kathimerini з посиланням на джерела, передає ЄП.

За даними газети, контакти між Афінами і Парижем стосовно ЗРК Crotale розпочалися в листопаді 2023 року, але поки не отримали жодного розвитку.

Французи пропонують дві схеми передачі комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких військових, другий – оренду самого ЗРК на період, довший за тривалість ігор.

У ЗМІ додають, що прохання Франції пов’язане з тим, що вона має намір передати Україні більше зенітно-ракетних комплексів, а отже, потребує допомоги союзників для забезпечення ППО в Парижі на час Ігор.

Система Crotale прийнята на озброєння ВПС Греції у 2003 році. Вона має дальність роботи від 11 до 20 кілометрів і максимальну висоту ураження до шести кілометрів.